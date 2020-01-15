شكرا لقرائتكم غدا.. فتح باب العضوية فى مركز شباب الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مركز شباب الجزيرة بالزمالك برئاسة اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، فتح باب العضوية بالمركز ابتداء من غدا الخميس 16 يناير ولفترة محدودة على أن تكون قيمة العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه.

واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، فى حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية مع ، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.

وتبدأ لجنة المركز من غدا فتح الباب أمام شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.

يأتي هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب اكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.

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يذكر ان الجمعية العمومية الأخيرة لمركز شباب الجزيرة فشلت ، بعد عدم إكتمال النصاب القانوني لإستكمال الجمعية العمومية ، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو. لاكتمال النصاب القانوني.

وبذلك جدد أعضاء مركز شباب الجزيرة الثقة بلجنة المركز المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي بعد فشل الجمعية العمومية

ونافس فى الانتخابات التي أجريت 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

وكانت المنافسة بين 3 مرشحين علي الرئاسة وهم ، خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما نافس علي منصب النائب 7 مرشحين ينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، ونافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما نافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.

كانت وزارة الشباب والرياضة ، قد قدمت جميع التسهيلات لأعضاء مركز شباب الجزيرة ونزلت على طلبهم بإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة.