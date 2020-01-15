شكرا لقرائتكم الاهلى ضد طنطا.. نصيحة متعب لـ مروان محسن لقيادة هجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال متعب في تصريحات للاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت: "مروان محسن يجب أن يستغل تلك الفترة بتسجيل أكبر عدد من الأهداف، ليكون له رصيد كبير عند الجماهير، في حال واجهه سوء توفيق".

ونجح مروان محسن في إحراز هدفين في مباراة إف سي مصر، بالإضافة إلى تسجيل هدف في مواجهة بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، في البطولة الافريقية.

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وأضاف متعب أن الأهلي يبحث دائماً على تدعيم خط الهجوم والتعاقدم مع مهاجمين في الانتقالات الشتوية لا يعني إطلاقاً التقليل من المهاجمين المتواجدين، بل يزيد من المنافسة بين المهاجمين .

يستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى، وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية، وتحقيق الفوز الحادى عشر على التوالى، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها هو مواصلة توسيع الفارق في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه على القمة، وثانيها السعى لتحقيق أكبر رقم قياسى في الفوز المتتالى في مباريات الدورى، فضلًا عن مصالحة الجماهير، الغاضبة من الأداء الإفريقى الذي ظهر عليه الفريق أمام فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، في الجولة السابقة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين.