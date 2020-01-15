شكرا لقرائتكم إنهاء إجراءات قيد التونسى إسكندر زايد فى قائمة يد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر شوقي، رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي الأهلي على انتهاء إجراءات قيد المحترف التونسي اسكندر زايد الذي حصل النادي على توقيعه قبل عدة أسابيع.

وأكد شوقي أنه تم قيد زايد في القائمة ، واستخراج الكارنيه الخاص بمشاركته في المباريات، مشيرا إلى أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق فى تصريح لـ الموقع الرسمى للأهلى .

وأشار عمر شوقي إلى أن اللاعب يعتبر أحد أفضل العناصر على ساحة كرة اليد الإفريقية والعربية إلى جانب كونه أحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي، فضلا عن الأرقام الخاصة به والتي دفعت الأهلي للتعاقد معه بعد منافسة قوية للغاية.

وأشاد شوقي بالدور الكبير لمجلس إدارة النادي؛ لضم اللاعب، في إطار الدعم المستمر لكافة فرق النادي بأفضل العناصر؛ للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

ويسعى فريق الأهلى هذا الموسم الى تصحيح الأوضاع بعد الاخفاق المدوى فى الموسم الماضى بخسارة عدد كبير من البطولات .

لعب التونسى "زايد"، فى صفوف نادى دي الزمالك على سبيل الإعارة في بطولة السوبر الأفريقي، والتي حصدها الفارس الأبيض على حساب الأهلى.

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ونجح زايد من قبل فى الحصول على لقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما، في 2017 .

كما حقق زايد لقب هداف بطولة العالم للأندية الأخيرة مع مضر السعودي.

اللاعب التونسى توج ببطولة أمم أفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الأفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري.

ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف فى ظل استعداد المنتخب الأول لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا يناير الجارى بتونس والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.