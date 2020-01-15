شكرا لقرائتكم تقديم مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتقديم موعد لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وقرر الكاف تقديم المباراة 24 ساعة لتقام يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 لنفس الشهر، باستاد السلام.

يسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية فى الدورى من أجل الزحف نحو القمة بعد خسارة نقاط مهمة.

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فيما يطمح فريق الجونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الأبيض من أجل تصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن آخر مواجهة بينهما شهدت خسارة الأبيض نقطتين مهمتين فى الموسم الماضى ليقلص فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل ارتفاع مستوى الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم امام والناشئ احمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي ، بعد عودة حازم امام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا إن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.