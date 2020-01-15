غروس: لا أريد رحيل المؤشر.. والسومة ودجانيني لا يتعارضان

كشف كريستيان غروس، مدرب الأهلي، أن النادي يمكن أن يتعاقد مع لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأشار إلى أن الفريق يعمل على تحقيق الانتصارات في المرحلة الثانية من الدوري من أجل المنافسة، ونفى وجود أي مشكلة فنية بمشاركة السومة ودجانيني سويا في خط المقدمة.

وقال المدرب السويسري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: المجموعة الحالية تستطيع الفوز في المباريات والمنافسة، لكنني حزنت بعد الهزيمة أمام الحزم والشباب، خسرنا 6 نقاط أمامهما، ولكننا على المسار الصحيح، وخضنا أفضل مباراة يوم الاثنين أمام أبها.

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وأضاف: النادي وقع مع لاعب مميز، ماركو مارين، وبدأ اللعب في المباراة الماضية، سنرى ما يستطيع النادي فعله ربما نوقع مع لاعب أو اثنين، وبشكل عام نحن نتحسن في الفريق ولكن ببطء، الشهر الماضي كان جيدا، وكمدرب عندما أشرف على النادي في منتصف الموسم، فالمهمة لن تكون سهلة، يجب أن نتأقلم بأسرع وقت، وبعض اللاعبين متحفزون وهناك إصابات أيضا.

وحول وجود مشكلة فنية مع دجانيني والسومة، ذكر: لدي اثنان من المهاجمين المميزين، دجانيني والسومة، ونستطيع الحصول على أفضل ما لديهما، وستنجح المعادلة بأن يسجلا معا وهما بحاجة إلى بعض الوقت، وليست لدي أي معضلة فنية بوجودهما معا، ويجب أن أحقق الموازنة في الدفاع والهجوم ولعب كرة القدم السريعة، وتسجيل هدفين في كل مباراة، ويجب أن تتغير عقلية الفريق إلى الانتصارات، والسومة يعرف كيف يسجل الأهداف وطموح ولكنه عانى من الإصابة وخاض عملية جراحية في ألمانيا وبدأ يعود تدريجيا، ونأمل أن يعود ويتأقلم مع دجانيني.

وذكر أن الموعد النهائي لقائمة الفريق المشاركة دوري أبطال آسيا في 21 يناير الجاري، وأنه عليه اختيار 4 لاعبين من الأجانب السبعة، وأردف: الإدارة طموحة وترغب في استعادة أمجاد الأهلي، وأتمنى أن يكون الفريق على قلب واحد، كما نعمل على إعارة بعض اللاعبين في الانتقالات الحالية بسبب وجود عدد كبير في القائمة، لأنني لا أود العمل مع 32 أو 33 لاعبا، وبخصوص سلمان المؤشر فلا أريد رحيله، وحول عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، أعتقد أنه أكثر من اللازم.