شهد 6 تغييرات.. تشكيل الزمالك.. السعيد مهاجمًا وعودة شيكابالا أمام الجونة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيلعب مباراة الجونة التي شهدت 6 تغييرات عن آخر مباراة ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته الجونة بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: عمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، في المقابل يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.