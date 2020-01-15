رسميا.. تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي 24 ساعة بدوري أبطال إفريقيا





تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتقديم موعد لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقا لتقام يوم 24 يناير الجارى بدلا من يوم 25 لنفس الشهر باستاد السلام.

يسعى فريق الزمالك فى مواجهت فريق الجنوة اليوم بالدوري على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية فى الدورى من أجل الزحف نحو القمة بعد خسارة نقاط مهمة.

Advertisements

فيما يطمح فريق الجونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الأبيض من أجل تصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن آخر مواجهة بينهما شهدت خسارة الأبيض نقطتين مهمتين فى الموسم الماضى ليقلص فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل ارتفاع مستوى الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم امام والناشئ احمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي ، بعد عودة حازم امام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه أحمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادى، إلا أن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.