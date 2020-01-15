ضربة موجعة لكيربر قبل بطولة أستراليا المفتوحة

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تعرضت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة ثامنة عشرة عالميا لضربة موجعة قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بانسحابها الأربعاء من الدور الثاني لدورة أديلاييد الأسترالية في كرة المضرب بسبب آلام في الظهر.

واضطرت كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقا وبطلة أستراليا المفتوحة عام 2016، إلى الانسحاب في الشوط الثالث من المجموعة الثانية (صفر-2) في مباراتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا حيث كانت متخلفة 3-6 وصفر-2.

وبدأت معاناة المصنفة تاسعة في الدورة الأسترالية، مع مشاكل في ظهرها مطلع المجموعة الثانية قبل أن تضطر إلى التوقف عن اللعب بعد نقطتين في الشوط الثالث وطالبت بحضور مدربها للاستشارة.

وبعد تقييم طبي لحالتها قررت كيربر (31 عاما) الانسحاب.

وحافظت الواعدة ياستريمسكا (19 عاما) على هدوئها أثناء توقف اللعب، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ ما أسمته بالملاحظات "السرية".

وقالت المصنفة 24 عالميا والمتوجة بثلاثة القاب في العامين الماضيين "لم أكن أرغب في فقدان التركيز".

وتلتقي ياستريمسكا في الدور ربع النهائي مع الكرواتية دونا فيكيتش التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و7-5 و6-1.

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وخرجت الأميركية صوفيا كينين السابعة من الدور الثاني بخسارتها 3-6 و1-6 أمام مواطنتها دانييل كولينز التي ستلاقي في ربع النهائي السويسرية بليندا بينسيتش الرابعة والفائزة على الألمانية يوليا غورغيس 7-6 (8-6) و7-6 (7-4).

وضربت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الثامنة موعدا مع الاسترالية آشلي بارتي الأولى في الدور ربع النهائي بفوزها الساحق على مواطنة الأخيرة أرينا روديونوفا الصاعدة من التصفيات 6-صفر-صفر.

في المقابل، حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة والمشاركة ببطاقة دعوة بطاقتها إلى ربع النهائي ومواجهة الرومانية سيمونا هاليب الثانية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا الصاعدة من التصفيات 7-6 (7-4) و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري روبليف الثالث الدور ربع النهائي بتغلبه على الأميركي سام كويري 6-3 و6-3.

ويلتقي روبليف، المتوج باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية السبت الماضي عندما أحرز لقب دورة الدوحة، في الدور المقبل مع البريطاني دانيال إيفانز.

وبلغ الدور ذاته الكندي فيليكس روجيه ألياسيم الثاني بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و7-6 (7-صفر)، والإسباني بابلو كارينيو-بوستا الرابع بتغلبه على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-2، ليلتقي الأول مع الأسترالي الآخر أليكس بولت الفائز على الألماني يان-لينارد شتروف السابع 6-3 و6-4، والثاني مع الجنوب إفريقي لويد هاريس الفائز على الصربي لاسلو دجيري 7-6 (7-5) و6-3.

كما تأهل الأميركي طومي باول بتغلبه على الأوروغوياني بابلو كويفاس 6-1 و6-2، ليواجه الإسباني ألبرت راموس-فينولاس الفائز على مواطنه خاومي مونار 7-6 (7-3) و6-3.