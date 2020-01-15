خروج جابر بصعوبة من الدور الثاني لدورة هوبارت









اسماء السيد - خرجت التونسية أنس جابر الأربعاء بصعوبة من الدور الثاني لدورة هوبارت الأسترالية الدولية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثانية 3-6 و6-3 و7-6 (7-4) بعد ساعتين و23 دقيقة.

وكسبت جابر، الصاعدة من التصفيات، المجموعة الأولى 6-3، لكن موغوروتسا ردت التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة فاصلة، استمر خلالها التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 قبل أن تؤول نتيجتها لصالح الإسبانية التي كسبت الشوط الفاصل 7-4.

وهي المباراة الأولى بين اللاعبتين.

وتلتقي موغوروتسا في ربع النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الخامسة والتي تغلبت على الأميركية كاترين بيليس 7-6 (8-6) و6-1.

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وبلغت البلجيكية إيليز مرتنز الأولى الدور ربع النهائي بفوزها السهل على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-1 و6-صفر، لتضرب موعدا مع البريطانية هيذر واطسون الفائزة على الفرنسية فيونا فيرو 7-6 (7-5) و6-3.

وتأهلت أيضا الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة بفوزها على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-5 و6-3، والصينية زهانغ شوياي الرابعة بتغلبها على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 4-6 و6-1 و6-2، والأسترالية ليزيت كابريرا بفوزها على التشيكية كريستينا بليشكوفا 4-6 و6-4 و6-4، فيما خرجت البولندية ماغدا لينيت السادسة من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية لورين ديفيس 4-6 و4-6.

وفي الدور المقبل، تلعب ريباكينا مع كابريرا، وشوياي مع ديفيس.