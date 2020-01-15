إنتر يتخلى عن بوليتانو لروما ويبادله بسبيناتسولا









اسماء السيد - سيعود الجناح ماتيو بوليتانو الى ناديه السابق روما خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن صفقة تبادل قد تشهد قدوم لاعب انتر ليوناردو سبيناتسولا في الاتجاه المعاكس الى ميلانو.

فبعد تركه روما الى بيسكارا في 2013 ثم ساسوولو في 2015، سيعود المهاجم البالغ 26 عاما لحمل الوان روما الذي استهل مسيرته معه كناشئ.

واشارت تقارير الى انه تم تقدير قيمة كل من اللاعبين بـ25 مليون يورو.

وأعلن نادي روما وصول بوليتانو الى مطار "فوميتشينو" وانه "سيواصل زيارته بالخضوع لفحص طبي في فيلا ستيوارت".

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وبعد رحيل بوليتانو، يتوقع ان يستقدم انتر مهاجم تشلسي الانكليزي المخضرم اوليفييه جيرو للعب دور البديل للبلجيكي روميلو لوكاكو.

وواجه بوليتاو منافسة قوية في تشكيلة المدرب انتونيو كونتي، في ظل تألق لوكاكو والارجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وسيستفيد روما من ضم بوليتانو في ظل اصابة لاعبه الصاعد نيكولو تسانيولو حتى نهاية الموسم.

في المقابل، يترك الظهير الدولي سبيانتسولا (26 عاما) يوفنتوس الذي أعاره الى اتالانتا في آخر موسمين.