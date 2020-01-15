يانيس يعزز بداية باكس القياسية في الـNBA









اسماء السيد - ضرب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الموسم الماضي، بقوة مسجلا 37 نقطة في سلة نيويورك نيكس، ليقود فريقه ميلووكي باكس الى فوز سهل 128-102 الثلاثاء وتعزيز صدارته اللافتة للترتيب العام.

ولم يرحم يانيس (25 عاما) خصومه، فساهم في رفع باكس رصيده الى 36 فوزا في 42 مباراة، محققا فوزه الرابع تواليا.

وسجل النيجيري الاصل 12 كرة من 17 محاولة، 10 رميات حرة من أصل 12 والتقط تسع متابعات مع أربع تمريرات حاسمة وصدّة واحدة (بلوك شوت).

قام بكل ذلك في 21 دقيقة فقط أمام جماهيره، في مباراة تقدم فيها الفريق الاخضر بفارق 35 نقطة عن خصمه في احدى فترات المباراة وخاض ربعها الاخير لاعبوه البدلاء.

وقال يانيس "أحاول فقط القيام بعملي، أن أكون عدوانيا وأصنع الكرات".

وهذا الفوز الثالث عشر لباكس هذا الموسم بفارق عشرين نقطة أو أكثر على خصومه.

وأبدى مدربه مايك بودنهولتسر إعجابه بتركيز اللاعبين أمام نيكس الجريح (11-30) والذي خسر مباراته السادسة تواليا، بقوله "طريقة خروجنا الى الملعب شكلت علامة جيدة. تركيز اللاعبين مؤثر جدا".

- 43 نقطة للينارد -

وفي لوس أنجليس، تألق النجم كواهي لينارد بتسجيله 43 نقطة منحت كليبرز الفوز على ضيفه الجريح كليفلاند كافالييرز 128-103.

ووصل تقدم كليبرز الى 36 نقطة في طريقه لحصد فوزه الثامن والعشرين هذا الموسم مقابل 13 خسارة.

وابتعد كليبرز عن ضيفه في الربع الثاني الذي شهد تسجيل لينارد 14 نقطة. وسجل النجم السابق لتورونتو رابتورز، حامل اللقب، 14 كرة من 22 محاولة وانهى المباراة بست ثلاثيات، علما بانه جلس كامل الربع الاخير على مقاعد البدلاء بعد ضمان فريقه الفوز.

وتابع ممفيس غريزليز انتفاضته محققا فوزه السادس تواليا على حساب ضيفه القوي هيوستن روكتس 121-110.

وتألق اللاعب المبتدىء جا مورانت مسجلا 26 نقطة للفائز، واضاف ديلون بروكس 24 نقطة، فيما لم تكن 41 نقطة من النجم جايمس هاردن كافية لتجنيب روكتس خسارته الثالثة عشرة مقابل 26 فوزا في المركز الخامس ضمن المنطقة الغربية.

وقال مورانت "كنت فقط متعطشا. احتجنا الى هذا الفوز".

واضاف اريك غوردون 23 نقطة للخاسر الذي اراح نجمه الاخر الموزع راسل وستبروك.

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ومُني نجم المواسم الاخيرة غولدن ستايت ووريزر بخسارة جديدة متابعا بداية موسمه المذلة، عندما سقط على ارضه امام دالاس مافريكس 97-124.

وقاد الثنائي دوايت باول (21 نقطة) والنجم اللامع السلوفيني لوكا دونتشيتش (20 نقطة) دالاس الى فوزه الخامس والعشرين مقابل 15 خسارة في المركز السادس ضمن المنطقة الغربية، فيما مني غولدن ستايت متذيل ترتيب الدوري (9-33) بخسارته التاسعة تواليا.

- سلسلة يوتا -

وحصد الاسترالي جو اينغليس أعلى رصيد في مسيرته في الدوري، وقاد فريقه يوتا جاز المتألق راهنا الى فوزه العاشر تواليا على حساب مضيفه بروكلين نتس 118-107.

وسجل اينغليس البالغ 32 عاما 27 نقطة، واضاف زميلاه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 22 نقطة و18 متابعة ودونوفان ميتشل 25 نقطة.

وسيطر يوتا على المواجهة منذ بدايتها خصوصا في الربع الثاني (29-19)، ليحقق فوزه الخامس عشر في آخر 16 مباراة، ويرفع رصيده الى 28 فوزا في 40 مباراة في وصافة المنطقة الغربية، بفارق خمسة انتصارات عن لوس انجليس ليكرز المتصدر (33-7).

ويبرز تفوق يوتا على نتس في المباريات الاخيرة بعد تحقيقه الفوز العاشر مقابل خسارتين فقط.

ونجح اينغليس بتسجيل 10 كرات من 14 محاولة بينها 6 من اصل ثماني من خارج القوس، أمام 15300 متفرج على ملعب "باركليز سنتر ارينا".

قال اينغليس "من الواضح اننا على المسار الصحيح ومن المسلي أن نلعب في هذه الفترة".

في المقابل، سجل ميتشل 14 من نقاطه الـ25 في الربع الاخير، فكان مصدر الحسم لفريقه بعد غيابه عن مباراة الاحد ضد واشنطن ويزاردز بسبب المرض.

وكان رصيد جاز متوسطا في التاسع من كانون الاول/ديسمبر (13-11)، قبل ان يحقق سلسلة رائعة بلغ معدله فيها 115 نقطة في المباراة ونسبة 50% في التسديد من الميدان.

ولدى الخاسر، لم تكن 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة من النجم كايري ايرفينغ كافية لانقاذ بروكلين من خسارته الحادية والعشرين (18 فوزا) والثالثة تواليا. وكانت المباراة الثانية التي يعود فيها ايرفينغ بعد غيابه لنحو شهرين بسبب اصابة في كتفه.

وأضاف سبنسر دينويدي 17 نقطة للخاسر وجو هاريس 13 نقطة، فيما التقط ديأندريه جوردان 14 متابعة.

ووصل تقدم يوتا الى 20 نقطة في الربع الثالث واستهل الرابع متقدما 88-74. قلص المضيف الفارق الى 103-112، الا ان ميتشل حمل الامور على عاتقه ليقود فريقه نحو بر الامان.