7SRII لايف| بث مباشر مباراة السعودية وسوريا يلا شوت .. السعودية مباشر كورة اون لاين يوتيوب من يخطف بطاقة التأهل

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر يلا شوت بلس Kora Live بث مباشر السعودية يلا شووت كورة اون لاين ماتش حصري يوتيوب،يلتقي في مباراة هامة وقوية للغاية منتخبا السعودية وسوريا اليوم الأربعاء في لقاء بتابعه الكثير، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة b في بطولة آسيا تحت 23 سنة 2020 والتي تنطلق أحداثها منذ فترة في دولة تايلاند وفي نفس التوقيت تقام مباراة قطر واليابان في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة لتحديد هوية المتأهلين.

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يلا شوت بث مباشر السعودية كورة انلاين، السعودية وسوريا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية، وتدخل الثلاث منتخبات السالفة الذكر الجولة الأخيرة غدا بحظوظ التأهل، فيما خرج المنتخب الياباني الساموراي من حظوظ التأهل بعد أن أصبح رصيده من النقاط صفر، وتتصدر سوريا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر.

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ويتأهل الفائز من مباراة السعودية وسوريا مباشرة للدور القادم لوصوله للنقطة السابعة، أما إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، سيكون منتخب سوريا صاحب بطاقة التأهل لكون رصيد الأهداف في صالحه، وينتظر الأخضر نتيجة المباراة الأخرى، أما العنابي ، فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان بفارق هدفين ليكون متظمئنا للتأهل.

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