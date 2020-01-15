شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يوجه رسالة إلى مروان محسن قبل مباراة الأهلى وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عماد متعب مهاجم النادى الأهلي السابق، من مروان محسن، مهاجم الفريق الأول للنادى الأحمر، باستغلال الثقة التى عادت له، بعد عودته لتسجيل الأهداف فى الفترة الأخيرة.

وقال متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت: "مروان محسن يجب أن يستغل تلك الفترة بتسجيل أكبر عدد من الأهداف، ليكون له رصيد كبير عند الجماهير، فى حال واجهه سوء توفيق".

ونجح مروان محسن فى إحراز هدفين فى مباراة إف سى مصر بالإضافة إلى تسجيل هدف فى مواجهة بلاتنيوم ستارز الزيمبابوى، فى البطولة الافريقية.

Advertisements

وأضاف متعب، أن الأهلى يبحث دائماً على تدعيم خط الهجوم والتعاقدم مع مهاجمين فى الانتقالات الشتوية لا يعنى إطلاقاً التقليل من المهاجمين المتواجدين، بل يزيد من المنافسة بين المهاجمين.

يستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى، وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلى على التوالى، حيث لم يتعثر الفريق فى أى لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط فى انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية، وتحقيق الفوز الحادى عشر على التوالى، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها هو مواصلة توسيع الفارق فى النقاط بينه وبين أقرب منافسيه على القمة، وثانيها السعى لتحقيق أكبر رقم قياسى فى الفوز المتتالى فى مباريات الدورى، فضلًا عن مصالحة الجماهير، الغاضبة من الأداء الإفريقى الذى ظهر عليه الفريق أمام فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، فى الجولة السابقة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين.