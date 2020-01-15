شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم الزمالك بريان وعمورى وبركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن البرتغالى بيدرو المدير الفنى للجونة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل فى الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى.

وجاءت تشكيلة الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان

خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري

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خط الهجوم: أحمد ريان.

وجاء تشكيل الزمالك امام الجونة ليضم كلا من :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، امامه الرباعى حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وفى الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

وكان ”الخليج 365” قد نشر منذ ساعات التشكيل الرسمى للزمالك قبل إعلانه، وتم التأكيد خلاله على مشاركة كل من شيكابالا وعمر السعيد ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.