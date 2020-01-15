شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: أطالب الغندور بحكام دوليين لمباريات الشرقية للدخان بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب علاء إبراهيم المدير الفنى للشرقية للدخان من لجنة الحكام الرئيسية بقيادة جمال الغندور بتعيين طاقم حكام دوليين لمباريات الفريق بعد الأخطاء الفادحة التى وقعت فى لقاء الجولة الماضية أمام المصرية للاتصالات فى الأسبوع الاول للدور الثانى والتى انتهت بخسارة الشرقية بهدف مقابل لا شىء.

ويتصدر الشرقية للدخان صدارة المجموعة الخامسة بدورى القسم الثالث برصيد 34 نقطة يليه جولدى برصيد 32 نقطة ثم الإتصالات برصيد 31 نقطة ، ويسعى مسئولو الدخان إلى عودة النادى من جديد إلى مكانه الطبيعى بدورى القسم الثانى.

وأضاف علاء إبراهيم ان حكم مباراته أمام الإتصالات تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة وواضحة لفريقه على مراى ومسمع من الجميع، بالرغم من وقوفه بجانب التحكيم فى كافة المحافل والإستديوهات التحليلية إلا أن حكم مباراة فريقه أمام الإتصالات حرمه من نقطة التعادل أمام الاتصالات على أقل تقدير.

ووعد مجلس الإدارة بأن الفترة القادمة ستكون أفضل بالتدعيمات مع عودة المصابين، بالإضافة إلى الإدارة الفنية الجديدة للفريق بقيادة احمد رضوان.

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من ناحية أخرى صرح طه فؤاد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي القومي، أحد فرق المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، بأنه سعيد بأداء اللاعبين في مباراة بشتيل، السابقة، والتي انتهت بفوز فريقه، بهدف رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد فؤاد أن هذه المباراة تعتبر بداية عودة القومي لمكانته الطبيعية في الجدول، وأن فريق مركز شباب بشتيل قدّم مباراة قوية وحاول الوصول للمرمي لولا تألق اللاعبين في المباراة.

وعاد الفريق للتدريبات استعداداً لمباراة المرتقبة امام العياط خارج ملعبه، وتحدث طه عن مباراة العياط، بان المباراة ستكون قوية، خاصة أن المنافس ليس خصم سهل ويمتلك العديد من اللاعبين الكفئ ودعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، ونتائجه في مباراتي الصيد والمعادي جعلته مستمر في المنافسة على الخروج من دائرة الهبوط.

وإختتم تصريحاتة بأن فريقه، قادر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد اكثر عن منطقة الهبوط وضمان البقاء بالقسم الثالث هذا الموسم.

ويحتل القومي المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل العياط المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.