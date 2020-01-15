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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يعلن عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية بعد 21 يوماً، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إسناد السوبر المحلى لحكام مصريين باستخدام الـvar.

الأهلى يعلن عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية بعد 21 يوماً

يبدأ رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى؛ للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيم، وبعدها تدريبات الجرى الخفيف فى الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجى؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إسناد السوبر المحلي لحكام مصريين باستخدام الـvar

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلي – بطل الدوري للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر ، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar.

مكافآت خاصة في الإسماعيلي لإسقاط الاتحاد السكندري في البطولة العربية

رصد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى مكافآت ضخمة للفريق حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائي على حساب زعيم الثغر في لقاء الإياب المقرر له 24 يناير الجاري بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

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ديانج يتعافى من آلام السمّانة ويشارك فى تدريبات الأهلى بعد مباراة طنطا

ينتظم المالى أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، فى التدريبات الجماعية فى أول مران للفريق بعد انتهاء مباراة طنطا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، وأدى اللاعب أمس تدريبات خفيفة، فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات القوية على الصعيدين المحلى والأفريقى.

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع صالح جمعة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر منذ مطلع الموسم الجاري ، وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت، أن صالح جمعة يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مساعدته في جلب عرض خليجي في يناير الجاري ولكن الموضوع تم غلقه، ولم يسير بالشكل المطلوب.

حالة وفاة تؤجل مباراة الاتحاد السكندرى وسبورتنج فى دورى السلة

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريقى سبورتنج والاتحاد السكندرى فى ثانى مباريات لقاءات العودة بالمرحلة الثانية من دورى السوبر رجال، والتى كان مقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم.

الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات مهاجم ستيوا بوخارست

قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مُباشرة مع الإيفوارى أرلم نويرى مهاجم فريق ستيوا بوخارست الرومانى، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه عرضاً تلقاه الأهلى من وكيل أعمال اللاعب لإتمام الصفقة خلال يناير الجارى، لكن الأهلى لم يبت فى هذا الترشيح وأغلق الملف سريعاً.