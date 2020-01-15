شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365": شيكابالا وعمر السعيد أساسيان أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونة المقرر لها الخامسة عصر اليوم على استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، وتم اعلان التشكيل خلال المحاضرة الفنية الأخيرة التي القاها كارتيرون علي لاعبيه قبل التوجه الي ملعب المباراة.

تشكيل الزمالك اليوم ضم العديد من المفاجآت والتى جاءت كلها تحت مبدأ التدوير لتفادى الإجهاد للاعبين، خاصة أن الزمالك مقبل علي مباراة مهمة أمام المصرى يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ 14 للدوري ، ومازيمبي يوم 25 يناير في دوري ابطال افريقيا.

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تشكيل الزمالك امام الجونة

وجاء تشكيل الزمالك امام الجونة ليضم كل من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

وكان ”الخليج 365” قد نشر منذ ساعات التشكيل الرسمى للزمالك قبل إعلانه، وتم التأكيد خلاله علي مشاركة كل من شيكابالا وعمر السعيد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.