شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من الإعلان عن صفقة السنغالى اليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادى الأهلى من انهاء صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ونجح أمير توفيق فى التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الآخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوى مهاجم سيسكا صوفيا البلغارى.

مسئولو الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.