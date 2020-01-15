طنطا يقيد 3 لاعبين قبل مباراة الأهلى عقب تسديد مليون و400 ألف جنيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد مسئولو نادى طنطا المديونيات وقيمتها مليون و462 ألف جنيه إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الأهلى المحدد لها السابعة والنصف مساء فى الجولة الـ13 بالدورى الممتاز على استاد القاهرة.

ونجح طنطا فى تسجيل واستخراج كرنيه المياريات للاعبين الثلاثة أحمد سالم صافى ومحمود منصور ومحمد أسعد.

يدخل نادى طنطا مواجهة الأهلى وهو يحتل المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

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وطالب أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاعبي فريقه بتقديم أقصى جهد في مواجهة الأهلي لمحاولة إسقاط الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم، مؤكدًا للاعبيه أنه في حالة تحقيق المفاجأة سيعود الفريق مُجددًا للطريق الصحيح، وستكون المباراة بمثابة الدافع في المباريات المقبلة.

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.