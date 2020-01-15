شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ التعاقد مع الكاميرونى لواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر فسخ التعاقد مع الكاميرونى رونالد لوانجا مهاجم الفريق بسبب تواضع مستواه، والتعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، بجانب تواجد الثنائى حسام حسن وأحمد حسن مكى.

وكان مسئولو سموحة قد تعاقدوا مع محمد طلعت قادما من المقاولون العرب مقابل 2 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات لحل الأزمة التى أثارها اللاعب بعد التوقيع للناديين فى وقت واحد وهو ما كان يهدد مستقبله الكروى.

وقد عقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة جلسة سريعة مع اللاعب من أجل الاطلاع على رأيه بشأن الانضمام للفريق السكندرى، وهل جاء لحل الأزمة بين ناديه السابق والحالى أم لحبه اللعب لسموحة؟ وهو ما اكده اللاعب، مشددا أنه جاء طواعية واختيارا بعد الاتفاق الذى حدث بين إدارة الناديين.

Advertisements

كان مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد وافق على بيع عقد محمد طلعت لاعب الفريق رسميًا إلى نادى سموحة بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الطرفين، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس ادارة المقاولون أن الصفقة تمت في إطار حرص النادي على العلاقة الطيبة مع نادي سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيًا التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس ولاعبى الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض آخر مران له مع المقاولون.

ويحصل المقاولون العرب على مليونى جنيه نظير بيع مهاجمه محمد طلعت لنادى سموحة لمدة ثلاثة مواسم، وينضم محمد طلعت لسموحة بعد موافقة مجلس ادارة المقاولون برئاسة محسن صلاح على بيع اللاعب.

ومن المقرر أن ينضم محمد طلعت لقائمة فريقه امام الإسماعيلى بالدورى بعدما لاحظ حمادة صدقى وصوله لفورمة المباريات بشكل جيد.