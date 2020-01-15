شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والجونة المحدد لها الخامسة مساء اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز على ملعب استاد الجونة.

ويسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية فى الدورى من أجل الزحف نحو القمة بعد خسارة نقاط مهمة.

فيما يطمح فريق الجونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الأبيض من أجل تصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن آخر مواجهة بينهما شهدت خسارة الأبيض نقطتين مهمتين فى الموسم الماضى ليقلص فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

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الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل ارتفاع مستوى الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم امام والناشئ احمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي ، بعد عودة حازم امام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا إن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ويعاني فريق الجونة من غياب أحمد حمدي لاعب الوسط والذي تعرض لإصابة في التدريبات قبل المباراة، ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كلاً من: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الزمالك و الجونة فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :