شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وطنطا اليوم فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى مباراة الاهلى وطنطا الليلة في بطولة الدوري بأهمية خاصة لدى جمهور الفريقين رغم فارق الأمكانيات الفنية وكذلك التاريخ الذى يصب بالطبع في مصلحة المارد الأحمر، وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الفوز على طنطا ، ونرصد في التقرير التالي معلومات هامة عن لقاء الاهلي وطنطا وإلى التفاصيل:

س_ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي وطنطا؟

ج: المباراة تقام في السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة .

س: ماذا فعل الاهلي قبل لقاء اللليلة في الدوري؟

ج: الاهلي خاض 10 مباريات حقق الفوز فيها جميعاًُ ولا يعرف طعم الخسارة أو التعادل وسجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط.

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س: ماذا فعل طنطا في الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: خاض طنطا 12 مباراة وفاز في واحدة وخسر 4 وتعادل في 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

س:كم مرة التقي الاهلي مع طنطا قبل لقاء الليلة؟

ج: الأهلي التقى مع طنطا في 24 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا في خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا في تحقيق أي فوز على الأهلي وتعود أولى مواجهات الفريقين إلى منتصف خمسينات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1956-1957.

س: ما هو أكبر فوز في تاريخ لقاءات الرفيقين؟

ج:جاء أكبر فوز للأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر، وأحرز الأهلي في شباك طنطا بالدوري 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالي، صاحب آخر الأهداف في المباراة، التي جمعت بين الفريقين في الثاني من أبريل 2018.