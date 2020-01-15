تغيير موعد كأس الأمم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستستضيفها الكاميرون في النسخة المقبلة 2021.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الأربعاء، فإن من المقرر أن تقام البطولة في الشتاء وتحديدًا من 9 يناير وحتى السادس في فبراير.

وكانت النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر خلال العام الماضي أقيمت في الصيف حيث شهدت البطولة تتويج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء".

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وأفادت تقارير صحفية أن مسئولين من جانب الاتحاد الأفريقية عقدوا اجتماعًا مع المسئولين في الكاميرون من أجل الوقوف على آخر استعدادات الدولة لاستضافة الحدث الأفريقي.

وسبق وأن صرح نارسيس مويلي كومبي وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات للتليفزيون الرسمي لبلاده، بأن إقامة البطولة في شهر يناير يرجع للأحوال المناخية في هذا الوقت.

من جانبه، قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي إن من الصعب إقامة البطولة بنسختها القادمة بسبب كأس العالم للأندية والأحوال المناخية.

جدير بالذكر أن الكاميرون كانت ستنظم النسخة الماضية قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تغيير البلد المستضيف بسبب تأخر الكاميرون في الأعمال الإنشائية لتقام في النهاية بمصر.