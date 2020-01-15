4 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيلعب به مباراة الجونة ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

وشهدت تشكيل الزمالك عدة تغييرات بداية من مشاركة محمد عبد الغني بدلاً من محمود حمدي "الونش" كما سيشارك عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمد عبد الشافي.

الجانب الهجومي سيشهد تغييرًا أيضًا بظهور محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإصابة ليكون بدلاً من المغربي أشرف بنشرقي كما سيقود مصطفى محمد الجانب الهجومي بدلاً من مصطفى محمد والذي خاض لقاء زيسكو الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته الجونة بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: عمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، في المقابل يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.