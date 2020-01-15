موعد جديد لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي تم تقديمها لتكون 24 يناير بدلاً من 25 من نفس الشهر.

وكان من المقرر أن يحل مازيمبي ضيفًا على الزمالك يوم 25 من الشهر الجاري لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف العطار من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء: "أخطرنا الزمالك بالموعد الجديد والذي سيكون 24 من الشهر الجاري."

وكان الزمالك قد نجح في حصد 7 نقاط بعد 4 مباريات في المجموعة ليحتل بهم المركز الثاني فيما يحتل مازيمبي الصدارة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل رسميًا للدور المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراته المقبلة أمام مازيمبي من أجل الوصول للدور المقبل بالمسابقة القارية.