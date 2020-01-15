تقارير: أزمة في الأفق تطارد ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول سيعاني من أزمة محتملة بسبب لاعبيه الأفارقة في الفريق بعد تغيير موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وكانت تقارير صحيفة ذكرت أن الاتحاد الأفريقي اتفق مع نظيره الكاميروني على إقامة النسخة المقبلة والتي ستقام 2021 في 9 يناير وحتى من 6 فبراير.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن كلوب سيعاني من افتقاد عدة عناصر أساسية في الفريق بداية من الثنائي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والنجم السنغالي ساديو ماني والمتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

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كلوب سيفتقد أيضًا في متوسط ميدانه لاعب الوسط الغيني نابي كيتا حال وصول منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم.

وكان الثلاثي شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في صيف العام الماضي بمصر حيث توّج المنتخب الجزائري باللقب على حساب نظيره السنغالي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا.