ماذا قال اكتشاف مورينيو عن مواجهة صلاح وماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جافيت تانجانجا لاعب فريق توتنهام، أن ظهوره الأول مع الفريق خلال مباراة ليفربول جعله يشعر بالثقة.

وأضاف اللاعب صاحب الأصول الكونغولية في تصريحات لصحيفة "ستاندرد" :"مواجهة صلاح وماني لم تجعلني أشعر بالضغط رغم أنني واجهت أفضل لاعب في أفريقيا".

وتابع :"عندما دخلت النفق يوم المباراة كنت أشعر أنني بخير، وفي اليوم التالي تلقيت العديد من التهاني نظرًا للمستوى الذي قدمته".

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وأكمل :"سعيد جدًا بالفرح التي ظهر عليها مورينيو لأنني عملت بجد خلال السنوات الماضية".

وكان جوزيه مورينيو كشف قبل مباراة ليفربول الماضية أنه استعان بجافيت تانجانجا من أجل الوقوف أمام محمد صلاح إلا أن اللاعب ظهر من أجل إيقاف ساديو ماني.

وشارك اللاعب الشاب في مباراة فريقه أمام ميدلزبرة، أمس الثلاثاء، والتي جاءت ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث انتهى اللقاء لصالح "السبيرز" بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه في الجولة المقبلة فريق واتفورد يوم السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".