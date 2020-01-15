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حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة الجونة

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وصلت حافلة الفريق الأول بنادي الزمالك إلى ملعب المباراة لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة مساءا بالدوري الممتاز.

خرج أحمد عيد والحارس محمد صبحي لاعبا الفريق الأول بنادي الزمالك من قائمة الفريق التي تواجه فريق الجونة في البماراة

التي تلعب في الخامسة مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وكان كارتيرون أعلن تشكيل الزمالك وجاءت على النحو التالي :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

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 في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني -

حازم امام - عبد الله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما

في خط الهجوم  : عمر السعيد 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - اسلام جابر- مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي- مصطفي محمد

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