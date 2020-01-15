خروج محمد صبحي وعيد من قائمة الزمالك أمام الجونة

خرج أحمد عيد والحارس محمد صبحي لاعبا الفريق الأول بنادي الزمالك من قائمة الفريق التي تواجه فريق الجونة في المباراة التي تلعب في الخامسة مساء اليوم بالدوري الممتاز. وكان كارتيرون أعلن تشكيل الزمالك وجاءت على النحو التالي : النحو التالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - عبد الله جمعة Advertisements في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما في خط الهجوم : عمر السعيد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبدالسلام - محمد حسن - إسلام جابر- مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي- مصطفي محمد.

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