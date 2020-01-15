غدًا.. فتح باب العضوية في مركز شباب الجزيرة

قررت لجنة مركز شباب الجزيرة بالزمالك برئاسة اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، فتح باب العضوية بالمركز ابتداء من غدا الخميس 16 يناير ولفترة محدودة على أن تكون قيمة العضوية الجديدة مبلغ 50 ألفجنيه.
واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، فى حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية مع ، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.
وتبدأ لجنة المركز من غدا فتح الباب أمام شراء استماراتالعضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.
يأتي هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب اكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.
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