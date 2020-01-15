بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء 15-1-2020

يقدم موقع الوفد الراضيرابط مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم المباراة المؤجلة من الاسبوع الثالث عشر التي تم تأجيلها من الثالث من شهر يناير الجاري ليتم خوضها اليوم علي استاد الجونة. مباراة الزمالك والجونة سيتم نقلها علي قناة اون سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة. لعب نادي

الزمالك المباراة الماضية امام نادي زيسكو يونايتد وانتهت المباراة بفوز الفارس الابيض بهدفين في بطولة دوري أبطال أفريقيا. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والجونة في الدوري ومن المتوقع أن يبدأ الجونة مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:- حراسة المرمى: محمود الغرباوي. خط الدفاع: باسم علي - خالد صبحي - محمد نجيب - جوناثان نجويم. خط الوسط: أكرم توفيق - محمد ليلة - أحمد عموري - عمرو بركات - إسلام رشدي. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام الجونة بالتشكيل التالي:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - كريم بامبو. خط الهجوم: مصطفى محمد.