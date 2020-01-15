شاهد.. الجماهير تصدم محمد صلاح في اختيار تشكيلة العالم بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اختيار تشكيل الأفضل بعد استطلاع الرأي على موقع الاتحاد الأوروبي من جانب الجماهير خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بعام 2019.
وشهدت التشكيلة غياب النجم المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق ليفربول الإنجليزيالذي توج ببطولة دوري الأبطال موسم 2019 بعدما واجه توتنهام في النهائي وحقق الريدز الفوز بهدفين دون رد سجل الأول الفرعون المصري محمد صلاح بينما سجل الثاني أوريجي.
وضمت التشكيلة خماسي ليفربول وهم: أليسون بيكر، ترينت ألكساندر-آرنولد، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون وساديو ماني .
ولاعبي يوفنتوس: ماتيس دي ليخت وكريستيانو رونالدو
ولاعبي برشلونة: ليونيل ميسي وفرانك دي يونج
ولاعب مانشستر سيتي : كيفين دي بروين
ولاعب بايرن ميونخ: وروبرت لوفندوفسكي
وتم اختيار التشكيةبناءً على قائمة مكونة من 50 مرشح من سبتمبر الماضي.
وجاءت التشكيلة كالتالي..
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