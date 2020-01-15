اتحاد الكرة يكشف عن قيمة جوائز السوبر المصري الذي يقام بين الأهلي والزمالك

كشف مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن قيمة الجائزة المالية لبطولة كأس السوبر المصري التي تقام يوم 20 فبراير القام بين الأهلي والزمالك في الإمارات. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الجائزة المالية للفائز بكأس السوبر ستكون نصف مليون درهم إماراتي، فيما يحصل الوصيف على 300 ألف درهم. فيما يحصل الوصيف على 300 ألف درهم. وكانت مكافأت البطولة السابقة للسوبر المصري 350 ألف درهم للفائز و150 ألف للوصيف. أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتفاق تم على إقامة مباراة السوبر Advertisements بين الأهلي والزمالك بدولة الإمارات، بدون أي مفاوضات بين الجانبين. بين الأهلي والزمالك بدولة الإمارات، بدون أي مفاوضات بين الجانبين. وقال الجنايني " توصلنا لاقامة مباراة السوبر في الامارات دون الدخول في مفاوضات لأن العلاقة بين مصر والإمارات أخوية". وتابع حديثه " الإماراتيين أفضل أشخاص يمكن التعامل معهم، واتعودنا ان يستضيفوا السوبر كل عام". واختتم تصريحاته " اتمني اقامة احتفالية تليق باسم مصر والامارات في هذا العرس الكروي".

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