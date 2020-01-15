تقرير | سيتين يسعى لتنفيذ 5 مهام في برشلونة

كُلِّف كيكي سيتيين لقيادة نادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني على ثلاث جبهات هذا الموسم بعد تعيينه خلفاً للمتعثر إرنستو فالفيردي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري، وبلغ دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يستهل مشواره في مسابقة الكأس المحلية ضد ايبيزا الأسبوع المقبل.

وقال رئيس النادي جوسيب بارتوميو الثلاثاء انه جلب سيتيين لمنح الفريق دفعة ايجابية في منتصف الموسم وهناك العديد من التحسينات التي يتعين عليه القيام بها.

في ما يأتي بعض التحديات التي تنتظر المدرب الجديد في ملعب “كامب نو”.

– تمتين الدفاع –

تلقى برشلونة حتى الآن 23 هدفاً في الدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه وصيفه بفارق الاهداف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الثالث.

لم تتعلق مشكلته بالأخطاء الفردية بقدر ضعف إيقاعه في مواجهة الهجمات المرتدة.

نجحت الأندية بإيلام برشلونة في الهجمات المرتدة السريعة، وبدأ لاعب الأرتكاز سيرجيو بوسكيتس مكشوفاً في أحيان كثيرة أمام رباعي خط الدفاع.

ومع بلوغ قلب الدفاع جيرار بيكيه الثالثة والثلاثين الشهر المقبل وصراع الفرنسي صامويل اومتيتي لأستعادة لياقته، قد يحتاج الفريق الكاتالوني إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة.

في هذه الأثناء، يتعين على سيتيين، البالغ 61 عاما وغير المعروف باساليبه الدفاعية، تمتين دفاعه.

– استخراج الافضل من جريزمان –

بعد إنضمامه مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار إميركي) من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، كانت التوقعات مرتفعة حيال قدوم المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان، خصوصاً بعد فشل استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

لكن بطل العالم لم يظهر سوى لمحات من أفضل مستوياته مع فريقه الجديد، وبشكل خاص لانه لم يحصل بعد على فرصة اللعب في مركزه المفضل.

ولكي يزج به في تشكيلة تضم النجم الكبير الارجنتيني ليونيل ميسي وصديقه الأوروغوياني لويس سواريز، أضطر فالفيردي لوضع بطل العالم على الجهة اليسرى، وفي الوقت الراهن لن يواجه سيتيين هكذا مشكلة.

نظرا لغياب سواريز لأربعة اشهر بسبب الإصابة في ركبته، قد يحقق جريزمان رغبته باللعب في قلب الهجوم.

– طرد اشباح روما وأنفيلد –

لم يتعاف فريق فالفيردي من كابوس الخروج في آخر موسمين من دوري أبطال أوروبا أمام روما الايطالي وليفربول الانجليزي.

Advertisements

في أنفيلد، تخوّف لاعبو برشلونة من تكرار ما حصل معهم في الموسم قبل الماضي، لكن المدافع بيكيه أقر أنهم أستعادوا بسرعة تلك الذكريات.

خيّمت تلك المخاوف مجدداً هذا الموسم، على غرار الهشاشة الدفاعية في مواجهة المرتدات والضعف تحت الضغط.

في نوفمبر، تلقى برشلونة ثلاثة أهداف في سبع دقائق ضمن الشوط الثاني، ليخسر أمام ليفانتي، فيما كان الهدفان المتأخران لمصلحة أتلتيكو الأسبوع الماضي ضمن نصف نهائي الكأس السوبر في السعودية، بمثابة القشة التي أطاحت فالفيردي.

هنا أيضاً، يتعين على سيتيين العمل على تحسين الحالة النفسية للاعبيه.

– اطلاق العنان لأسلوب هجومي –

تعيين سيتيين بلسم جراح الجماهير الراغبة باداء أفضل وربما لاعبي “بلاوغرانا” الذين سئموا من الأداء المتضعضع تحت إشراف فالفيردي.

ألقى الأداء الهجومي السلس في أيام المدرب السابق بيب جوارديولا بثقله بعد الفترة التي قاد فيها النادي الى امجاد محلية وقارية وعالمية.

لكن مع تواجد ميسي، جريزمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، جوردي ألبا، الهولندي فرانك دي يونج والبرازيلي آرثر، لا تخلو تشكيلة برشلونة من المواهب، وسيكون سيتيين سعيداً للزج بهم ضمن عقيدته الهجومية.

قال العام الماضي “اللاعبون يستمتعون بالكرة بين أقدامهم أكثر من الركض خلفها”، وهو حديث يفترض أن يعجب لاعبي برشلونة.

– منح الشبان الفرصة –

يملك سيتيين سمعة منح الشبان الفرصة، وسيجتمع مجددا مع جونيور فيربو القادم الى برشلونة بعد تألقه تحت إشراف سيتيين في ريال بيتيس.

لكن الظهير فيربو عانى لنيل فرصته مع فالفيردي الذي بدأ متردداً في منح خريجي اكاديمية “لا ماسيّا” وقتا وافرا مع الفريق الأول.

تلاشى ظهور المهاجم أنسو فاتي من غينيا بيساو بعد صعوده الصاروخي مطلع الموسم، فيما تعثر تقدم لاعب الوسط ريكي بويج وأعير الثنائي لاعب الوسط كارليس ألينيا والظهير جوان ميراندا.

تبدو الأمكانات كبيرة في أكاديمية النادي، لكن على سيتيين التحلي بالشجاعة للعثور على مواهبها وترفيعها إلى الفريق الأول.

برشلونة وريال مدريد في مواجهات سهلة بدور ال32 من كأس إسبانيا

ماذا قال إرنيستو فالفيردي بعد إقالته من برشلونة؟