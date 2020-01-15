تقرير | ارتفاع القيمة السوقية لثنائي باريس “مبابي ونيمار”

أفادت دراسة نشرتها شركة التدقيق والإستشارات “كاي بي ام جي” الهولندية الأربعاء أن نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار هما الأعلى قيمة بين اللاعبين الناشطين في الأندية الفائزة في البطولات الأوروبية الثماني الكبرى.

ويتربع مبابي على صدارة تقييم شركة “كلينفيلد بيت مارفيك غويرديلر” للتشكيلة المثالية المؤلفة من 11 لاعباً بقيمة تقدر بـ 225 مليون يورو، بينما تم تقدير قيمة نيمار بـ 185 مليون.

وحصل برشلونة الإسباني على ثلاثة مراكز عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي (180 مليون) والهولندي فرينكي دي يونج (106) وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن (88)، والأمر ذاته بالنسبة لمانشستر سيتي الإنجليزي مع البلجيكي كيفن دي بروينه (130) والإسباني رودريجو (72) والفرنسي أيميريك لابورت (70).

وتعتبر تشكيلة بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين الأعلى قيمة بما يقارب 1,279 مليار يورو، كونها تضم ثلة من اللاعبين النجوم مثل رحيم ستيرلينغ (150 مليون) والبرتغالي برناردو سيلفا (92) غير الموجودين في التشكيلة المثالية.

ويأتي برشلونة في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1,209 مليار، بما في ذلك 125 مليون للفرنسي أنطوان جريزمان، أمام باريس سان جيرمان الثالث مع 957 مليون يورو.

ويبلغ متوسط قيمة الفرق البطلة 745 مليون يورو، لكن الدراسة كشفت عن تباينات كبيرة، حيث أن قيمة فرق مثل برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تبلغ أكثر من 10 أضعاف قيمة غلطة سراي بطل الدوري التركي.

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وكشفت الدراسة أيضاً أن نادي برشلونة سجل رقماً قياسياً في المبيعات بلغ 839,5 مليون يورو في موسم 2018-2019 متقدماً على باريس سان جرمان (636 مليون يورو) في قائمة أفضل ثماني بطولات.

وإذا كان النادي الكتالوني يحتل المركز الأول في هذا التصنيف لأبطال الدوريات بفارق مريح عن النادي باريسي، فإن سان جيرمان تميز بنمو مبيعاته بنسبة 17 بالمئة في عام واحد. لكن أياكس أمستردام الهولندي سجل أعلى معدل نمو بنسبة 117 بالمئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا إذ بلغ الدور نصف النهائي في الموسم المنصرم.

وبشكل عام، فإن إيرادات الأبطال الثمانية شهدت زيادة كبيرة بفضل ارتفاع قيمة حصتهم في الإيرادات السمعية البصرية من دوري الأبطال.

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