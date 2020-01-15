رسميًا | لاعب جديد يرحل عن ريد بول سالزبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب قلب الدفاع مارين بونجراتشيتش من ريد بول سالزبورج حامل لقب الدوري النمساوي.

ووقع بونجراتشيتش لاعب المنتخب الكرواتي للشباب (تحت 21 عاماً) عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وسيبدأ تدريباته مع فولفسبورج أعتباراً من اليوم.

وذكرت مجلة “كيكر” الرياضية أن فولفسبورج دفع نحو عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) نظير الحصول على خدمات اللاعب.

وكان بونجراتشيتش ، المولود في ألمانيا، قد لعب ضمن قطاعات الناشئين بناديي بايرن ميونخ وإنجولشتاد كما لعب لفريق 1860 ميونخ قبل الانتقال إلى سالزبورج.

وقال مارسيل شايفر مدير الكرة بنادي فولفسبورج “التعاقد مع مارينز يعزز خياراتنا الدفاعية بشكل كبير.”

وأضاف “إنه لاعب سريع ويجيد بناء الهجمة من الخلف. ورغم صغر سنه، أكتسب خبرة جيدة على الساحتين المحلية والأوروبية من خلال الفترة التي قضاها مع سالزبورج.”

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ويحل فولفسبورج ضيفاً على كولون يوم السبت المقبل مع إستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بأنتهاء الأجازة الشتوية للمسابقة.”

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