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سبب غريب سيمنع كلينسمان عن مقاعد بدلاء هيرتا برلين أمام بايرن ميونخ

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن يورجن كلينسمان المدير الفني لفريق هرتا برلين لن يستطيع ممارسة عمله من مقاعد الجهاز الفني بالملعب خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك بسبب عدم قيامه بتقديم رخصة تدريب سارية.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الاتحاد الألماني للعبة طالب كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، بتقديم رخصة تدريب سارية قبل مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ.

ونقلت عن كلينسمان قوله إنه لم يحضر معه الرخصة التدريبية من منزله بولاية كاليفورنيا عند قدومه في نوفمبر، نظرا لأنه لم يكن يعلم حينذاك أنه سيتولى تدريب هرتا برلين، مشيراً إلى أن أحداً لا يتواجد في المنزل لكنه كان يحاول جلب تلك الوثائق.

وكان كلينسمان قد حصل على رخصة التدريب في ألمانيا في عام 2000، لكنها باتت منتهية الآن.

وتولى المهاجم الدولي السابق كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 وللمنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016، كما درب بايرن ميونخ في موسم 2008 – 2009 .

وذكرت صحيفة بيلد أن هرتا برلين وكلينسمان قد يواجهان عقوبات من قبل رابطة الدوري الألماني، بداعي خرق القوانين المتعلقة بتراخيص التدريب.

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ونقلت الصحيفة عن الرابطة، أنها على إتصال مع نادي هرتا برلين وكلينسمان “وتثق في أن القضية ستحل قريباً”.

وكان كلينسمان قد تولى تدريب هرتا برلين في 27 نوفمبر الماضي بعقد يستمر حتى نهاية الموسم، وذلك بعد أيام من إنضمامه إلى المجلس الإشرافي بالنادي نيابة عن المستثمر الجديد لارس ويندهورست.

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