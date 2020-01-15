رسميًا | سيركل بروج يضم مهاجم الملعب التونسي

أعلن نادي الملعب التونسي، اليوم الأربعاء، انتقال مهاجمه الدولي الكونغولي جي مبنزا إلى نادي سيركل بروج البلجيكي.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أن مبنزا انتقل رسمياً إلى النادي البلجيكي بعد الأتفاق بين إدارتي الفريقين ورغبة اللاعب في الإحتراف بإحدى الدوريات الأوروبية.

وذكرت تقارير إعلامية إن اللاعب وقع عقداً بمدة ثلاث مواسم مع النادي البلجيكي على أن يستمر اللاعب مع الفريق التونسي حتى نهاية يونيو المقبل.

وتقدم النادي البلجيكي بعرض قيمته 450 ألف يورو لضم اللاعب، فيما أشار الملعب التونسي بأنه سيحصل على 10 بالمئة من قيمة أي صفقة انتقال أخرى لمبنزا.

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وإنضم المهاجم الكونجولي (19 عاماً) إلى الملعب التونسي في صيف 2018 بعقد يمتد إلى يونيو 2021 حيث قدم مستويات رائعة في مباريات الدوري حيث سجل ستة أهداف في آخر أربع مباريات للفريق.

ويحتل مبنزا المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف عن المتصدر المهاجم النيجيري لفريق الاتحاد المنستيري انطوني أكبوتو.

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