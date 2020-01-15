تأجيل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري تأجيل مباراة فريقه مع النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، لمدة 48 ساعة .

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن النادي تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتأجيل المباراة الذي كان مقرراً لها يوم 24 من يناير الجاري إلى يوم 26 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مباراة الأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري والتي كان من المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري، سيتم تأجيلها إلى موعد لاحق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد تسع نقاط، في المجموعة التي تضم أيضاً فريق الهلال السوداني صاحب الست نقاط في المركز الثالث وبلاتنيوم الزيمبابوي صاحب النقطة الواحدة.

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