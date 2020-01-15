منافسة لندنية على توقيع لاعب ميلان “فرانك كيسييه”

انضم نادي أرسنال الإنجليزي ، للأندية الراغبة في ضم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن كيسي أرتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ومنها أرسنال وويستهام يونايتد.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما قاما بإرسال عروض رسمية للتعاقد معه خلال الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ميلان مستعد لبيع اللاعب مقابل ما قيمته 21 مليون يورو.

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ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.

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