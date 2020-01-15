اونلاين | watch live|بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم 15-1-2020 في الدوري المصري hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live|بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم 15-1-2020 في الدوري المصري hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لكم بوابة الخليج 365 مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب استاد الجونة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لبطولة

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

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موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة ..

ستنطق مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم

بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD و تايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين محمد الكوليتي وحاتم بطيشة .