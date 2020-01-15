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اونلاين | watch live|بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم 15-1-2020 في الدوري المصري hd

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live|بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم 15-1-2020 في hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لكم بوابة الخليج 365 مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب استاد الجونة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لبطولة

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

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موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة ..

ستنطق مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم

بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت ، السابعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD و تايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين محمد الكوليتي وحاتم بطيشة .

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