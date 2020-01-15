اونلاين | “يلا شوت الجديد” مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم الأربعاء 15-1-2020 في كأس آسيا تجت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر “يلا شوت الجديد” مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم الأربعاء 15-1-2020 في كأس آسيا تجت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

“يلا شوت الجديد” مشاهدة مباراة السعودية وسوريا: يلتقي منتخب السعودية نظيره منتخب سوريا في مسابقة كأس آسيا تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويسعى المنتخب السوري إلى مواصلة تصدر المجموعة الثانية للإنتقال إلى الأدوار المقبلة والوصول لنهائي بطولة كأس اسيا، ويحاول المنتخب السوري الفوز بهذه المباراة خاصةً وأن المنتخب الياباني اذا فاز في مباراته ضد فريق قطر فإنه سيتصدر ترتيب المجموعة في حال خسارة المنتخب السوري، ومن ناحيته يسعى المنتخب السوري لتصدر المجموعة لضمان تأهلة للمراحل الأخرى.

ونذكر أن المجموعة الثانية تضم كلاً من منتخب سوريا والسعودية واليابان وقطر، وقد إنتهى اللقاء السابق في الجولة الثانية بين المنتخب السوري والمنتخب الياباني بفوز المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف. أما منتخب السعودية قد تعادل في في مباراته الأخيرة ضد المنتخب القطري بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر.

طرق التأهل للمنتخبات في المجموعة الثانية

يأمل كل من المنتخبات التأهل للأدوار المتقدمة، ولكن ليس كل شيئ بالتمني فنقاط التي جموعها هي من تأهلهم، اولاً في حال تعادل منتخب سوريا والسعودية في مباراة اليوم بأي نتجية كانت فإن هذا التعادل يضمن تأهل المنتخب السوري والسعودي،وفي حالة خسارة أي من المنتخب السوري والسعودي وفوز المنتخب الياباني على المنتخب القطري، فسيضمن المنتخب الياباني تأهله رفقة الفائز من المنتخب السوري أو السعودي، أما النتخب القطري فلا أمل له في التأهل ومجموع نقاطه صفر.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي أمام المنتخب السوري

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محمد اليامي – حسان تمبكتي – عبدالإله العمري – سعود عبدالحميد – عبدالباسط هندي – خالد الدبيش – ناصر العمران – مختار علي – ايمن الخليف – عبدالرحمن غريب – عبدالله الحمدان”.

التشكيلة النتوقعة للمنتخب السوري أمام المنتخب السعودي

وليم غنام – أنس أرناؤوط – يوسف محمد – يوسف الحموي – خالد كردغلي – كامل حميشة – خليل ابراهيم – كامل كواية – محمد الحلاق – علاء دالي -عبد الرحمن بركات”.

موعد مباراة السعودية وسوريا والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية اليوم الأربعاء 15/ 1/ 2020 في تمام الساعة 4:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3:15 بتوقيت القاهرة، القنوات الناقلة هي قناة بي أن سبورت.