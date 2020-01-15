اونلاين | بث رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم بث مباشر الأربعاء 15-1-2020 كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم بث مباشر الأربعاء 15-1-2020 كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي البث المباشر لمباراة منتخب السعودية وسوريا اليوم في كأس آسيا تحت سن 23 سنة . يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي مع المنتخب السوري في مباراة قوية عصر اليوم الأربعاء

15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام. ويمكن مشاهدة مباراة السعودية وسوريا علي قناة بي

ان سبورة 4 الرابعة بصوت المعلق عامر الخوذيري وأيضا تقوم قناة الكاس الرياضية بنقل الشوط الاول والثاني . موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بحسب توقيت أبو ظبي.

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يصطدم المنتخب السعودي الأولمبي بنظيره السوري في مباراة حسمة مساء اليوم الأربعاء 15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4 بأداء صوتي للمعلق عامر الخوذيري، وقناة الكأس بصوت خالد الحدي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بحسب توقيت أبو ظبي.

يتواجد المنتخب السوري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع المنتخب السعودي مع فارق الأهداف، أما قطر فتتواجد في المركز الثالث بواقع نقطتين، ويتذيل المنتخب الياباني ترتيب المجموعة بعد تلقيه لخساراتين متتاليتين.

تمكن نسور سوريا من تحقيق فوز صعب على حساب اليابان في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية، ثم التلقوا بالمنتخب القطري وتعادلوا معهم، علماً أن هذه النتائج هي ذاتها التي حققها الأخضر السعودي.

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حسابات المجموعة الثانية معقدة بشكل متوقع، نظراً لكون التعادل مع فوز العنابي سيمنحه الصدارة، أما الفائز من السعودية وسوريا فسيتأهل للدور ربع النهائي مباشرة، وسيتم إقصاء الخاسر في حالة فاز المنتخب القطري.

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد

BeIN SPORT 4 عامر الخوذيري كأس آسيا تحت 23 عام

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