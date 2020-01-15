اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم 2020/1/15 بكأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم 2020/1/15 بكأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم المنتخب السعودي الأولمبي بنظيره السوري في مباراة حسمة مساء اليوم الأربعاء 15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4 بأداء صوتي للمعلق عامر الخوذيري، وقناة الكأس بصوت خالد الحدي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بحسب توقيت أبو ظبي.

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يتواجد المنتخب السوري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع المنتخب السعودي مع فارق الأهداف، أما قطر فتتواجد في المركز الثالث بواقع نقطتين، ويتذيل المنتخب الياباني ترتيب المجموعة بعد تلقيه لخساراتين متتاليتين.

تمكن نسور سوريا من تحقيق فوز صعب على حساب اليابان في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية، ثم التلقوا بالمنتخب القطري وتعادلوا معهم، علماً أن هذه النتائج هي ذاتها التي حققها الأخضر السعودي.

حسابات المجموعة الثانية معقدة بشكل متوقع، نظراً لكون التعادل مع فوز العنابي سيمنحه الصدارة، أما الفائز من السعودية وسوريا فسيتأهل للدور ربع النهائي مباشرة، وسيتم إقصاء الخاسر في حالة فاز المنتخب القطري.