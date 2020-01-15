اونلاين | كول كورة stream مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم 15-1-2020 في كأس آسيا youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول كورة stream مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم 15-1-2020 في كأس آسيا youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر والتي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب تاماسات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 سنة .

موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة السعودية ضد سوريا في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت مصر وسوريا ، الرابعة والربع بتوقيت السعودية ، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري كما ستذاع عبر قناة Alkass Six HD بصوت المعلق خالد الحدي .

مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم ..