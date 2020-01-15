اونلاين | اونلاين elostora مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم 15-1-2020 في كأس آسيا كورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اونلاين elostora مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم 15-1-2020 في كأس آسيا كورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر والتي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب تاماسات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 سنة .

موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة السعودية ضد سوريا في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت مصر وسوريا ، الرابعة والربع بتوقيت السعودية ، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري كما ستذاع عبر قناة Alkass Six HD بصوت المعلق خالد الحدي .

مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر اليوم ..