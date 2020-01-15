اونلاين | HD يلا kora رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم بث مباشر الأربعاء 15-1-2020 كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD يلا kora رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم بث مباشر الأربعاء 15-1-2020 كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث المباشر لمباراة منتخب السعودية وسوريا اليوم في كأس آسيا تحت سن 23 سنة . يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي مع المنتخب السوري في مباراة قوية عصر اليوم الأربعاء15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

ويمكن مشاهدة مباراة السعودية وسوريا علي قناة بيان سبورة 4 الرابعة بصوت المعلق عامر الخوذيري وأيضا تقوم قناة الكاس الرياضية بنقل الشوط الاول والثاني .

موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بحسب توقيت أبو ظبي.