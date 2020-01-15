اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «مانشستر يونايتد »رابط مانشستر يونايتد HD

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سيواجه مساء يوم الأربعاء من الشهر الجاري النادي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزي على أرضية ملعب أولد ترافورد المسمى بمسرح الأحلام من قبل بوبي تشارلتون الذي يقع في مدينة ع في منطقة ترافورد الإدارية في مانشستر بإنجلترا هو ملعب كرة قدم ، المدينة هي إحدى مدن غرب الوسط في إنكلترا يتسع لـ 76100 متفرج وذلك برسم مباراة إياب الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

معلومات عن المباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد :

إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 15 يناير 2020

البطولة: كأس الإتحاد الإنجليزي

المباراة:وولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد vs وولفرهامبتون

البلد المستضيف :الإنجليز

المدينة :مانشستر

الساعة : 21:45 مصر،22:45 السعودية

الحكم: كيفين فريند

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : سوار الذهب

الحكم: لم يحدد بعد

معلومات أضافية : مباراة إياب الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي

المعلق :لم يحدد بعد

الملعب : ملعب أولد ترافورد

القنوات وولفرهامبتون x مانشستر يونايتد :

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بي ان سبورت اش دي 2

beIN Sports HD 2

Match Football 1

Diema Sport 2 HD

Sport TV 3

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports 2 FR

BT Sport 1 / HD

Sport Klub 3 Slovenija

SuperSport HD 3 alb

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

التوقيت وولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد:

19:45 غرينتش – نواكشوط

20:45 الرباط – الجزائر – تونس

21:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:45 مسقط – أبوظبي

طهران 00:45