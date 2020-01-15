رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي ضد الجونة.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي ضد الجونة.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف اوباما

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد السلام – محمد حسن – اسلام جابر- مصطفي فتحي – اشرف بن شرقي- مصطفي محمد.