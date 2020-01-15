رياضة | عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.