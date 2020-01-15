رياضة | عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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تشكيل الزمالك ضد الجونة
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – يوسف أوباما
خط الهجوم: عمر السعيد
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر- مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي- مصطفي محمد.